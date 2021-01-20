Mesut Özil'in Fenerbahçe için yaptığı indirim belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil’in, sarı-Lacivertli takıma imza atmak için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. İspanyol AS gazetesi, 32 yaşındaki yıldız oyuncu ile Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmanın tüm detaylarını açıkladı. Mesut Özil’in 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilen haberde anlaşmanın tüm detayları da paylaşıldı. İşte sözleşmedeki tüm detaylar:

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 4.5 MİLYON TL

Mesut Özil, Arsenal’den haftalık 350 bin Pound (3 milyon 558 bin TL) ücret alıyordu. 32 yaşındaki yıldız oyuncu Fenerbahçe’den ise haftalık 67 bin 300 Pound (684 bin TL) alacak. Yani Mesut Özil, 282 bin 700 Pound (2 milyon 874 bin TL) indirim yapmış oldu. Şampiyonluğun kazanılması halinde 445 bin Pound (4.5 milyon TL), Şampiyonlar Ligi’ne katılması halinde ise 222 bin Pound (2 milyon 250 bin TL) pirim alacak.

Mesut Özil’in alacağı yıllık ücretin büyük bölümü Koç Holding’e ait 2 şirket tarafından karşılanacak. Fenerbahçe, ayrıca Mesut Özil’in, ticari çalışmaları konusunda da kendisine yardımcı olacak. Bu konudaki yapılacak tüm çalışmalar kısa süre içinde açıklanacak. Sarı-lacivertliler, forma satışında da büyük bir gelir bekliyor.