SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Mesut Özil'in ilk derbisi

Mesut Özil'in ilk derbisi

05.02.2021 12:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mesut Özil'in ilk derbisi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yarın oynanacak Galatasaray maçında forma giymesi durumunda ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Süper Lig'de yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, ilk kez derbi mücadelesinde sahada olacak. Özil, geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor mücadelesinde 13 dakika forma giymiş ve form olarak hazır bir görüntü çizmişti.

32 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un şans vermesi halinde ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecek.

Mesut Özil daha önce Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal formalarıyla kariyerinde birçok derbi heyecanı yaşamıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Derbinin hakemi Cüneyt ÇakırDerbinin hakemi Cüneyt Çakır
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fenerbahçe'den dünya çapında rekor

Fenerbahçe'den dünya çapında rekor

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme!

İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme!

Diğer Haberler

Mesut Özil'in ilk derbisi

Mesut Özil'in ilk derbisi

Kadıköy’de 1 milyar 662 milyon TL'lik derbi

Kadıköy’de 1 milyar 662 milyon TL'lik derbi

Portolu futbolcu Nanu hastaneye kaldırıldı

Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır

Derbinin hakemi Cüneyt Çakır

Fenerbahçe ile Galatasaray 393. randevuda

F.Bahçe ile G.Saray 393. randevuda

Derbide gözler kalecilerde

Derbide gözler kalecilerde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.