SPOR

Mesut Özil'in ismi Malatya'daki spor kompleksine verildi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.07.2018 21:51 | Son Güncelleme

Irkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in ismi, Malatya'nın merkez Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan spor kompleksine verildi.

Mesut Özil'in ismi Malatya'daki spor kompleksine verildi!

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yapımı tamamlandıktan sonra Yeşilyurt Belediyespor Kulübüne tahsis edilen spor kompleksine Mesut Özil'in adının verildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mesut Özil’in Alman medyası ve taraftarları tarafından eleştirilmesini asla kabul etmediklerini belirtti.

Oynadığı futbolun yanı sıra duruşu, kişiliği, nezaketi ve efendiliği ile futbolseverlerin ve kendilerinin gönlünde önemli bir yere sahip olan Özil'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın ardından ırkçı ve siyasi baskılarla karşı karşıya kalmasının kabul edilebilecek bir durum olmadığını vurgulayan Çınar, şunları kaydetti:

"Mesut Özil'in aldığı kararı sonuna kadar haklı görüyoruz ve kendisini destekliyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak da bizler toplumsal hassasiyetleri ön planda tutan, insan hayatında olmazsa olmaz kriterlerin yaşatılması için tüm baskılara rağmen aldığı karardan geri adım atmayan Mesut Özil kardeşimizin adını Yeşilyurt’ta yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak adına Dilek Mahallesinde yapımını tamamladığımız spor kompleksine Mesut Özil adını vermeyi kararlaştırdık."

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mesut ozil arsenal

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu adamı hemen milli kahraman ilan ettik ama kendisi bundan 6-7 yıl önce kendimi alman hissettiğim için Türk milli takımını seçmedim demedi mi! ne çabuk unutuyoruz her şeyi.
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