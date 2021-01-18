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Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.01.2021 18:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil'in özel uçakla Londra'dan İstanbul'a gelmesi Beyaz TV'de spor yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı'yı çılgına çevirdi.

Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı

Fenerbahçe'nin İngiliz devi Arsenal'den Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'i kadrosuna katması, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük yankı uyandırırken Galatasaraylılığı ile bilinen futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'yı çileden çıkardı.Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Mesut transferini yorumlayan Kütahyalı, Galatasaray yönetimini eleştirdi ve gurbetçi oyuncunun özel uçakla Türkiye'ye gelişine göndermede bulundu.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e seslenen Rasim Ozan Kütahyalı, "Adamlar sürekli uçakları indirip kaldırıyor. Biz de uçak kaldıralım. Ben de Aytaç Kara'yı Esenler Otogarı'ndan alacağım. Ekrem İmamoğlu ücretsiz yapsın bize, İETT ile alacağım Aytaç Kara'yı" ifadelerini kullandı.

DÜN GECE İSTANBUL'A GELDİ

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere, kendisini Londra'dan almaya giden uçakla saat 22.13'te hareket etti. Özil Ailesi'ni taşıyan özel uçak saat 01.05'te İstanbul'a indi.

Eşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil ile Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen yıldız oyuncuyu, sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu ve kulüp yetkilileri karşıladı. Mesut Özil ve ailesi, kendilerini karşılamaya gelenlerle kısa süre sohbet ettikten sonra havalimanından ayrıldı.

"BİR RÜYA BENİM İÇİN DE GERÇEKLEŞİYOR"

Mesut Özil, terminalde kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah sahada bunun karşılığını veririm. Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor. İnşallah takım arkadaşlarımla başarılı olacağız. İnşallah her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun eşi Amine Gülşe de Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.


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