Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı

Fenerbahçe'nin İngiliz devi Arsenal'den Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'i kadrosuna katması, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük yankı uyandırırken Galatasaraylılığı ile bilinen futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'yı çileden çıkardı.Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Mesut transferini yorumlayan Kütahyalı, Galatasaray yönetimini eleştirdi ve gurbetçi oyuncunun özel uçakla Türkiye'ye gelişine göndermede bulundu.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e seslenen Rasim Ozan Kütahyalı, "Adamlar sürekli uçakları indirip kaldırıyor. Biz de uçak kaldıralım. Ben de Aytaç Kara'yı Esenler Otogarı'ndan alacağım. Ekrem İmamoğlu ücretsiz yapsın bize, İETT ile alacağım Aytaç Kara'yı" ifadelerini kullandı.

DÜN GECE İSTANBUL'A GELDİ

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere, kendisini Londra'dan almaya giden uçakla saat 22.13'te hareket etti. Özil Ailesi'ni taşıyan özel uçak saat 01.05'te İstanbul'a indi.