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Mesut Özil'in piyasa değerinde büyük düşüş! Tam 17 yıl sonra ilk kez 1 milyon Euro'nun altında...

15.03.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Türkiye kariyerine başlayan Mesut Özil, burada beklentileri karşılayamaması sonrası Başakşehir'in yolunu tutarken, yıldız oyuncunun piyasa değeri 17 yıl sonra 1 milyon euronun altına düştü. İşte detaylar...

Mesut Özil'in piyasa değerinde büyük düşüş! Tam 17 yıl sonra ilk kez 1 milyon Euro'nun altında...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Kariyerine Almanya'da başlayan ve Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giymesinin arından önce Fenerbahçe'ye transfer olan burada beklentilerin altında kalmasının ardından Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Mesut Özil, yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası takımdan uzak kalmıştı.

PİYASA DEĞERİ 700 BİN EURO'YA DÜŞTÜ

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Türkiye kariyerinde bir türlü istikrarı yakalayamayan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 700 bin euroya geriledi.

SON OLARAK 17 YIL ÖNCE...

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Son olarak 17 yıl önce, 2006 yılında Schalke'de oynadığı dönemde piyasa değeri 400 bin euro civarında olan 34 yaşındaki oyuncunun futbolcunun zirvede olduğu dönem ise 47 milyon euro ile Real Madrid-Arsenal dönemi olarak kayıtlara geçmişti.

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