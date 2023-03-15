Mesut Özil'in piyasa değerinde büyük düşüş! Tam 17 yıl sonra ilk kez 1 milyon Euro'nun altında...

Kariyerine Almanya'da başlayan ve Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giymesinin arından önce Fenerbahçe'ye transfer olan burada beklentilerin altında kalmasının ardından Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Mesut Özil, yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası takımdan uzak kalmıştı.

PİYASA DEĞERİ 700 BİN EURO'YA DÜŞTÜ

Türkiye kariyerinde bir türlü istikrarı yakalayamayan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 700 bin euroya geriledi.

SON OLARAK 17 YIL ÖNCE...

Son olarak 17 yıl önce, 2006 yılında Schalke'de oynadığı dönemde piyasa değeri 400 bin euro civarında olan 34 yaşındaki oyuncunun futbolcunun zirvede olduğu dönem ise 47 milyon euro ile Real Madrid-Arsenal dönemi olarak kayıtlara geçmişti.

