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Mesut Özil'in sevgilisi Amine Gülşe 'Öpüşmek zorundayım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.02.2018 21:36 | Son Güncelleme

Mesut Özil’in öpüşme sahnelerine izin vermediği iddia edilen Amine Gülşe, “İşimizin gereğini yapmak zorundayız, Mesut anlayış gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in sevgilisi Amine Gülşe 'Öpüşmek zorundayım'

Arsenal takımında futbol kariyerine devam eden Mesut Özil ile yaz aylarında evlenmeye hazırlanan oyuncu Amine Gülşe’ye projelerde öpüşme yasağı getirdiği iddia edilmişti.

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Arsenal takımında futbol kariyerine devam eden Mesut Özil ile yaz aylarında evlenmeye hazırlanan oyuncu Amine Gülşe’ye projelerde öpüşme yasağı getirdiği iddia edilmişti. Bu iddiaya dayanak olarak da Özil’in bir röportajda, “Almanya’da doğup büyümüş olabilirim ama Türk örf ve adetlerine göre yetiştirildim. Nişanlım Amine de bunu gayet iyi biliyor” sözleri gösterilmişti.

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Gülşe, önceki gün katıldığı film galasında sevgilisinin öpüşme yasağı koymadığını belirtip kendisinin de sevmediği o sahnelerle ilgili konuya açıklık getirdi. Habertürk'ün haberine göre; Gülşe, “Ben öpüşme sahnelerini sevmiyorum ama işimiz gereği senaryo gelince yapmak zorunda oluyoruz. Mesut bana anlayış gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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24 yaşındaki oyuncu, 14 Şubat’ı ayrı geçirdiği Mesut Özil’le birbirlerine Sevgililer Günü hediyesi yolladıklarını da dile getirdi. Amine Gülşe ve Tolgahan Sayışman iki yıl önce ‘Asla Vazgeçmem’ dizisinde birlikte rol almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Amine Gülşe mesut özil

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