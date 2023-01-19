Mesut Özil'in son halini gören hayranları adeta şoke oldu! Emre Belözoğlu bile 61 dakika sabredebildi...

Yaşadığı sırt sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Mesut Özil, Karagümrük ile oynanan kupa maçına 11'de başladı. 125 gün sonra formasına kavuşan 34 yaşındaki oyuncu, çok mutlu olduğunu söyledi. Mesut "Henüz yolun başındayım. Güçlenmem gerekiyor. Başakşehir'e faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

SON HALİNİ GÖRENLER ÇOK ÜZÜLDÜ

Sahada kaldığı 61 dakika boyunca yararlı işler yapamayan Mesut Özil'in son hali görenleri hayrete düşürdü. Fizik olarak eski günlerinden çok uzakta olan yıldız oyuncunun kötü performansı Emre Belözoğlu'nu da şaşırttı.

YALNIZCA 10 DAKİKA SÜRE ALABİLMİŞTİ

Bu sezon yalnızca 71 dakika forma şansı bulabilen 34 yaşındaki veteran futbolcunun sezon sonunda futbolu bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.



