SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Mesut Özil'in yeni adresi netleşti

Mesut Özil'in yeni adresi netleşti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.12.2020 15:32 | Son Güncelleme

Mesut Özil'in ismi Türk takımlarıyla anılsa da, en ciddi teklifi Amerika Birleşik Devletleri'nden aldı. Washington ekibi DC United, sezon sonu boşa çıkacak oyuncuya ocak ayında imza attırmak istiyor.

Mesut Özil'in yeni adresi netleşti

32 yaşındaki yıldız isim aktif futbol kariyeri sonrası ticari faaliyetlerini de etkin bir şekilde yönetebilmesi için uygun yerin ABD olduğunu düşünmesinden dolayı teklife olumlu bakıyor. Özil'in özelikle kurduğu e-spor takımı M10 Esports'un ve kendi koleksiyonu olan M10 Streetwear markalarının ticari faaliyetlerini ABD'de daha iyi yöneteceğini düşünmesinden dolayı DC United'tan gelen teklife olumlu bakıyor. Ayrıca DC United tarafından Özil'e sunulan ABD'de M10 Futbol Akademisi kurma projesi de Özil için diğer bir önemli kriter.

KATAR, İTALYA VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİFLER VAR

Futbolculuk kariyeri sonrası kurduğu şirketlerinin profesyonel bir şekilde yönetilmesi konusunda ABD'den gelen teklifi değerlendiren Özil'e Katar, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da teklifler olmasına rağmen yıldız futbolcu Türkiye'de de oynama fikrine sıcak bakıyordu. Hem futbol kariyeri, hem de ticari faaliyetlerini en iyi şekilde yönetebilecek ortak bir projeyle son kararı ocak ayında verecek. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Londra derbisini Tottenham kazandıLondra derbisini Tottenham kazandı
İşte zorlu maçın muhtemel 11'leriİşte zorlu maçın muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!
Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!
Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?
Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?
''Dekolte giymeyi seviyorum''
''Dekolte giymeyi seviyorum''
Ağaoğlu'ndan şok hareket! Stadı terk etti...
Ağaoğlu'ndan şok hareket! Stadı terk etti...
Dorukhan Toköz ile 3+1 ön anlaşma yaptılar
Dorukhan Toköz ile 3+1 ön anlaşma yaptılar
Ve Fenerbahçe'den tarihi karar!
Ve Fenerbahçe'den tarihi karar!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2
ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
Diagne attı, Terim tarihe geçti!
Diagne attı, Terim tarihe geçti!
Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü
Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü
Beşiktaş yine kazandı!
Beşiktaş yine kazandı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesut Özil'in yeni adresi netleşti
Mesut Özil'in yeni adresi netleşti
''Pogba için Manchester United dönemi sona erdi''
''Manchester dönemi bitti''
Liverpool, Wolves'u paramparça etti
Liverpool, Wolves'u paramparça etti
Tottenham-Arsenal: 2-0 (Maç sonucu)
Londra derbisini Tottenham kazandı
ÖZET | Chelsea -Leeds United maç sonucu: 3-1
İngiltere'de Chelsea fırtınası
MAÇ SONUCU | West Ham United 1-3 Manchester United
Manchester United geri döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.