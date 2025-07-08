SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Mesut Özil, kuracağı akademide dünya çapında futbolcular yetiştirmeyi hedefliyor

Eski futbolcu Mesut Özil, Ümraniye'de kuracağı akademide dünya çapında oyuncular yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Mesut Özil, kuracağı akademide dünya çapında futbolcular yetiştirmeyi hedefliyor
Berker İşleyen

Ümraniyespor'un DBE Holding ile gerçekleştirdiği forma sırt sponsorluğunun ardından basın mensuplarına konuşan Mesut Özil, anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Anlaşmaya aracılık yapmış olmanın kendi adına gurur verici olduğunu aktaran Özil, "Ümraniye'de akademi kuracağım. Ümraniyespor ile çalışıp genç nesillerin ellerinden tutup onları hayallerine kavuşturmak istiyorum. Hedefimiz bu gençlerin en güzel şekilde kendilerini hem Türkiye'de hem yurt dışında temsil etmelerini sağlamak. Onları profesyonel olarak dünya sahnesine çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Futbolu bıraktıktan sonra gözlem yaptığını ve Türkiye'de altyapıların yetersiz olduğunu gördüğünü anlatan Özil, "İstanbul'da 16 milyon genç var çoğu da futbolu çok seviyor. Bildiğim iş, kendim de akademiden yetiştim. Oradaki sistemi buraya getirmek istiyorum. Bir ekip olarak inşallah güzel işler başarabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya çapında isimlerin Türkiye'ye transferinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Özil, akademinin 1,5 yıla kadar hazır olacağını ve 11'den 19 yaşına kadar oyuncuların eğitim göreceğini ifade etti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TBF, Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığını açıkladıTBF, Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığını açıkladı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın en çok kazananları belli oldu!FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın en çok kazananları belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Mesut Özil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Sigaraya zam! Peş peşe açıkladılar... İşte son fiyatlar

Sigaraya zam! Peş peşe açıkladılar... İşte son fiyatlar

Osimhen'den G.Saray'a telefon! Napoli'nin planını açıkladı: "Beni hemen alın yoksa..."

Osimhen'den G.Saray'a telefon! Napoli'nin planını açıkladı: "Beni hemen alın yoksa..."

Fenerbahçe'de 3 imza birden! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de 3 imza birden! Resmen açıklandı

F.Bahçe takımda istemiyordu! Eski takımı talip oldu

F.Bahçe takımda istemiyordu! Eski takımı talip oldu

TFF yabancı kuralını değiştirdi! Hem de bu sezon uygulanacak....

TFF yabancı kuralını değiştirdi! Hem de bu sezon uygulanacak....

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.