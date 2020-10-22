Mesut Özil, MLS'e transfer olacak iddiası

Arsenal'da gözden çıkarılan Mesut Özil'in yeni adresi MLS olabilir. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Arsenal'ın UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına dahil edilmedi. İngiliz basını yıldız futbolcunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceğini iddia etti.
Daily Star'ın haberine göre, MLS ekiplerinden DC United, Mesut Özil ile ilgileniyor. Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncunun kariyerine ABD'de devam edebileceği konuşuluyor.
Arsenal'dan haftalık 350 bin sterlin kazanan Mesut Özil, kulüp tarihinin en yüksek ücret kazanan oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Mesut Özil, Mart ayından bu yana herhangi bir maçta forma şansı bulamadı. Öte yandan Mesut Özil'in dışında Sokratis Papastathopoulos'un da takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
(NTV SPOR)
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