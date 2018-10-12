Mesut Özil: Ne hareket çekiyon 'headshot' yiyecen!

Arsenalli Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, internet üzerinden oynadığı 'fortnite' adlı oyunda Türkçe konuştu. Mesut, değişik hareketler yapan oyun arkadaşına 'Ne hareket çekiyorsun? 'headshot' yiyeceksin' dedi. Headshot kafadan vuruş anlamına geliyor.
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