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Mesut Özil: Ne hareket çekiyon 'headshot' yiyecen!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.10.2018 19:25 | Son Güncelleme

Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, internet üzerinden oynadığı 'fortnite' adlı oyunda takım arkadaşına tepki gösterdi. Mesut Özil'in "Ne hareket çekiyorsun? 'headshot' yiyeceksin" izleyenleri güldürdü.

Arsenalli Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, internet üzerinden oynadığı 'fortnite' adlı oyunda Türkçe konuştu. Mesut, değişik hareketler yapan oyun arkadaşına 'Ne hareket çekiyorsun? 'headshot' yiyeceksin' dedi. Headshot kafadan vuruş anlamına geliyor.

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