Mesut Özil ne zaman dönecek? İşte oynayacağı muhtemel tarih

Yaşadığı sakatlığının arkasından Samandıra'da düz koşulara başlayan Mesut Özil'in formasına kavuşacağı açıklandı. Bireysel çalışmalara tempo veren Mesut Özil, kısa zaman içerisinde takımla beraber idmanlara başlayacak. Malatyaspor ve hafta sonu oynanacak Gaziantep maçlarında forma giymesi beklenmeyen Mesut Özil’in Medipol Başakşehir ile oynanacak maçta kadroda yer alabileceği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Mesut Özil’in sahalara dönüş tarihi belli oldu. Antalyaspor mücadelesinde sol ayak bileğinden sakatlık geçirerek uzun süre sahalardan uzak duran yıldız futbolcu Mesut Özil’in, ayak bileğinde kısmi kas yırtılması görüşmüştü. Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor mücadelelerinde forma giyemeyen Mesut Özil’in düz koşulara başladığı öğrenildi.

2006’da doğduğu kentin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başlayan Mesut Özil, 2008’de bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu.

Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla Ağustos 2010’da La Liga ekiplerinden Real Madrid'e transfer olan Mesut Özil, Millî Takım serüvenine Almanya ile başladı.

İlk millî maçını 11 Şubat 2009’da Norveç Millî Takımı'na karşı oynamıştır. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve millî takımda ilk golünü Gana Millî Takımı'na atmıştır. Turnuva boyunca hep ilk onbirde sahaya çıkan Mesut, Almanya ile dünya üçüncüsü oldu.

Dünya Kupası boyunca gösterdiği etkileyici performans neticesinde kupa sonrası Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer oldu.

Mesut Özil, eğitimini Abitur'a kadar sürdürmüştür.Özil Almanya ile kazanılan Dünya Kupası sonrasında kazandığı şampiyonluk primini Brezilyadaki 23 hasta çocuğun ameliyat masraflarının karşılanması için bağışlamıştır.

Bu davranışından ötürü Laureus Medya Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.Mutlu adında bir ağabeyi Neşe ve Duygu adında iki kız kardeşi bulunmaktadır.

Amine Gülşe ile evlendi.



