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Mesut Özil ne zaman maça çıkacak? Mesut Özil Rizespor maçında oynayacak mı? Mesut Özil ne zaman oynayacak?

30.01.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Mesut Özil ne zaman maça çıkacak? Mesut Özil Rizespor maçında oynayacak mı? Mesut Özil ne zaman oynayacak?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Şimdi taraftarlar Mesut Özil Rizespor maçında oynayacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Mesut Özil ne zaman maça çıkacak? Mesut Özil ne zaman oynayacak? İşte detaylar...

Bu akşam saat 19.00’da Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşması için nefesler tutuldu. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde oynadığı son 7 maçın 6’sını kazanan, 1’inde de berabere kalan sarı-lacivertli ekip, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Taraftarlar ise Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili gelişmeleri merak ediyor. Peki, Mesut Özil ne zaman oynayacak?

mesut özil

MESUT ÖZİL RİZESPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları olan Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak. Öte yandan herkesin yanıt aradığı sorunun cevabı da belli oldu.

Bu oyunculara ek olarak henüz hazır olmayan yeni transfer dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil de kadroda yer almayacak. Hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ise Süper Lig’in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü oynayacakları Atakaş Hatayspor maçıyla takıma dönecek.

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MESUT ÖZİL NE ZAMAN MAÇA ÇIKACAK?

Özil’in ne zaman maça çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 6 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleşecek olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynaması beklentiler arasında. Şimdi konuyla ilgili olarak yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

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