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Sadece 3 maç oynayabildi! Galatasaray'ın yeni transferine kesik: Okan Buruk pişman oldu

Galatasaray’da Kasımpaşa maçı öncesi forvet hattında sürpriz bir değişiklik gündemde. Osimhen’in yokluğunda Deniz Gül’den beklediği katkıyı alamayan Okan Buruk’un, ileri uçta Rafael Leao’ya görev vermeyi planladığı öne sürüldü.

Sadece 3 maç oynayabildi! Galatasaray'ın yeni transferine kesik: Okan Buruk pişman oldu
Cevdet Berker İşleyen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Milli aranın ardından Süper Lig’de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Galatasaray’da hazırlıklar sürerken, teknik direktör Okan Buruk’un hücum hattında farklı bir plan üzerinde durduğu öne sürüldü.

Victor Osimhen’in yokluğunda gol yollarında istediği performansı yakalayamayan sarı-kırmızılılarda, yeni transfer Deniz Gül’ün de beklentilerin altında kalması teknik heyeti alternatif arayışına yöneltti.

OKAN BURUK'TAN DEĞİŞİKLİK

Sadece 3 maç oynayabildi! Galatasaray ın yeni transferine kesik: Okan Buruk pişman oldu 1

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Kasımpaşa karşılaşması öncesinde ilk 11 üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Osimhen’in forma giyemeyeceği mücadelede santrfor pozisyonu için sürpriz bir ismin gündeme geldiği aktarıldı.

Sabah’ın haberine göre, Deniz Gül’ün performansından memnun kalmayan Buruk, genç futbolcuyu yedek kulübesine çekerek hücum hattında değişikliğe gitmeyi planlıyor.

LEAO'YA SANTRFOR GÖREVİ

Sadece 3 maç oynayabildi! Galatasaray ın yeni transferine kesik: Okan Buruk pişman oldu 2

Haberde, Okan Buruk’un Kasımpaşa karşısında ileri uçta Rafael Leao’yu görevlendirmeyi düşündüğü ifade edildi. Kariyerinde ağırlıklı olarak kanatlarda oynayan Portekizli futbolcunun, bu kez santrfor bölgesinde görev alabileceği kaydedildi.

Rafael Leao, kariyeri boyunca santrfor pozisyonunda çıktığı 93 karşılaşmada 31 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Buruk’un bu tercihi hayata geçirmesi halinde Galatasaray, Kasımpaşa mücadelesinde hücum organizasyonlarını farklı bir oyuncu profili üzerinden şekillendirecek.

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