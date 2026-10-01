Sadece 3 maç oynayabildi! Galatasaray'ın yeni transferine kesik: Okan Buruk pişman oldu

Milli aranın ardından Süper Lig’de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Galatasaray’da hazırlıklar sürerken, teknik direktör Okan Buruk’un hücum hattında farklı bir plan üzerinde durduğu öne sürüldü.
Victor Osimhen’in yokluğunda gol yollarında istediği performansı yakalayamayan sarı-kırmızılılarda, yeni transfer Deniz Gül’ün de beklentilerin altında kalması teknik heyeti alternatif arayışına yöneltti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Kasımpaşa karşılaşması öncesinde ilk 11 üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Osimhen’in forma giyemeyeceği mücadelede santrfor pozisyonu için sürpriz bir ismin gündeme geldiği aktarıldı.
Sabah’ın haberine göre, Deniz Gül’ün performansından memnun kalmayan Buruk, genç futbolcuyu yedek kulübesine çekerek hücum hattında değişikliğe gitmeyi planlıyor.
Haberde, Okan Buruk’un Kasımpaşa karşısında ileri uçta Rafael Leao’yu görevlendirmeyi düşündüğü ifade edildi. Kariyerinde ağırlıklı olarak kanatlarda oynayan Portekizli futbolcunun, bu kez santrfor bölgesinde görev alabileceği kaydedildi.
Rafael Leao, kariyeri boyunca santrfor pozisyonunda çıktığı 93 karşılaşmada 31 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Buruk’un bu tercihi hayata geçirmesi halinde Galatasaray, Kasımpaşa mücadelesinde hücum organizasyonlarını farklı bir oyuncu profili üzerinden şekillendirecek.
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