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Mesut Özil o maçla ilk 11'de sahaya çıkacak

08.02.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Mesut Özil o maçla ilk 11'de sahaya çıkacak

Mesut Özil'in kupa maçında Başakşehir'e karşı ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, ilk kez Hatayspor karşısında 77. dakikada oyuna dahil olarak forma giymişti. Mesut Özil, Galatasaray derbisinde ise son yarım saatte şans buldu. 32 yaşındaki futbolcunun girmesiyle birlikte Sarı-Lacivertliler hücumda daha etkili olmaya başladı.

Mesut özellikle kullandığı duran toplarla da tehlike yarattı. Kondisyonu her geçen gün artan dünyaca ünlü oyuncu için yarın kupada oynanacak Başakşehir maçının özel bir anlamı olabilir.

Mesut'un ilk kez bu karşılaşmada 11'de forma giymesi ve yıldız orta saha oyuncusunun yaklaşık 60 dakika sahada kalması bekleniyor.

MESUT ÖZİL'İN PERFORMANSI

Derbide Mert Hakan'ın yerine oyuna dahil olan Mesut Özil uzatmalar dahil 36 dakika içinde 1 şut attı, yüzde 95.2 isabet oranıyla 21 pas verdi, 5 orta yaptı ve 5 ikili mücadeleden 2'sinde üstünlük kurdu.

Galatasaray kalesine 1 isabetli şut gönderen Mesut, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera'yı geçemedi. Mücadelede Galatasaray kalesine 5 orta gönderen Mesut, 1 isabet sağlarken ilk asistine de çok yaklaştı. 75. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Özil'in ortasında Ozan Tufan kafa vuruşuyla golü bulsa da bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

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