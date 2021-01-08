Mesut Özil transferinin şartları belli oldu

Fenerbahçe Arsenal’le ayrılma aşamasına gelen Mesut Özil ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertli takım, TFF'nin açıkladığı 409 milyon TL'lik harcama limitini aşmadan bu transferi bitirmek için titiz bir çalışma yapıyor.

Kanarya, Mesut transferini resmiyeti dökmek için kadrodan bazı isimlerle yolları ayırmaya hazırlanıyor. Oyunculara gelen tüm teklifler masaya yatırılmış durumda. ABD ekibi DC United ise Mesut Özil konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor. Olumsuz bir gelişme yaşanması durumunda DC United, Mesut için bir kez daha devreye girecek.

F.Bahçe’de Thiam (Suudi Arabistan-Katar-Çin), Mert Hakan Yandaş (İspanya-Rusya), Ozan Tufan (İngiltere-Rusya), Samatta (Belçika), Cisse (Türkiye) ve Gustavo’ya (İtalya-Fransa) gelen teklifler var.

Sarı-lacivertliler, Mesut Özil transferi için bazı oyuncularıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda sponsorluk konusunda da görüşmeler sürüyor.

VEDA ETTİ

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Mesut Özil, sosyal medya hesabından, "Aşçımız Stefan Pappert’e, Parsa Sadigh’e ve tüm gönüllülere teşekkürler. Bu şehrin bana verdiği her şey için her zaman minnettarım" sözleriyle veda etti.

ARTIK ÖZGÜR

Arsenal Teknik Direktörü Arteta, "Bu ay içerisinde hem Mesut Özil hem de Arsenal için en iyi çözümü bulacağız. Her iki tarafın da geleceğe bakması gerekiyor. Çözüm bulamazsak 6 ay daha burada kalacak. Birkaç gün içerisinde oturup karara varacağız. Artık diğer kulüplerle pazarlık yapmakta özgür" dedi.