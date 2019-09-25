SPOR

Mesut Özil ve Kolosinac'a saldıranlar mahkemeye çıkacak

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişiminde bulunan iki sanık, hakim karşısına çıkacak.

Mesut Özil ve Kolosinac'a saldıranlar mahkemeye çıkacak

Londra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arsenalli oyuncular Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltında tutulan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Sanıklardan Ashley Smith, uyuşturucu madde bulundurma iddiasıyla da yargılanacak. Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
Dünya devi Çağlar Söyüncü'yü istiyorDünya devi Çağlar Söyüncü'yü istiyor
Liverpool, Chelsea'yi de yıktıLiverpool, Chelsea'yi de yıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig arsenal mesut ozil sead kolasinac

En Çok Okunan Haberler

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Eljif Elmas'tan inanılmaz gol

Eljif Elmas'tan inanılmaz gol

Süper Lig'e ismini kazıyan futbolcular şimdi nerede?

Süper Lig'e ismini kazıyan futbolcular şimdi nerede?

Falcao'dan çılgın rakam

Falcao'dan çılgın rakam

Uluslar Ligi'nde format değişti!

Uluslar Ligi'nde format değişti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesut Özil ve Kolosinac'a saldıranlar mahkemeye çıkacak

Mesut Özil'e saldıranlar hakkında flaş karar

Çağlar Söyüncü'ye Manchester City kancası

Dünya devi Çağlar Söyüncü'yü istiyor

Chelsea 1 - 2 Liverpool

Liverpool, Chelsea'yi de yıktı

City çıldırdı! 8 farkla kazandılar

City çıldırdı! 8 farkla kazandılar

Tottenham'a Leicester darbesi! Çağlar...

Tottenham'a Leicester darbesi! Çağlar...

Chelsea Callum Hudson-Odoi'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı

Hudson-Odoi imzayı attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.