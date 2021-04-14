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Mesut Özil ve Nazım Sangare takımla çalıştı

14.04.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. hafta maçında pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Mesut Özil ile Nazım Sangare antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Mesut Özil ve Nazım Sangare takımla çalıştı

Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Gaziantep FK maçında ilk 11’de yer alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Mesut Özil ile Nazım Sangare antrenmanın tamamında sahada takımla çalışırken, Gökhan Gönül ile Enner Valencia’nın tedavilerine devam edildi.

ALTAY BAYINDIR'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

İdman öncesinde başarılı file bekçisi Altay Bayındır’ın doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 23 yaşındaki milli kaleci, bu jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.
Sarı-lacivertli ekip, Başakşehir hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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