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Mesut Özil ve takım arkadaşları gece kulübünde 70'ten fazla kadınla alem yaptı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.12.2018 10:45 | Son Güncelleme

Mesut Özil ve takım arkadaşlarının gece kulübünde 70'ten fazla kadınla alem yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde oyuncuların ‘gülme gazı’ olarak bilinen ‘azot protoksit’ kullanması dikkat çekiyor.

Mesut Özil ve takım arkadaşları gece kulübünde 70'ten fazla kadınla alem yaptı

Ağustos ayında sezonun başlamasına sayılı günler kala çekilen görüntülerde, Mesut Özil ve takım arkadaşları Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Henrikh Mkhitaryan ve Pierre-Emerick Aubameyang Londra’da bir gece kulübünde parti yapıyor.

İŞTE OLAY GÖRÜNTÜLER

The Sun’ın elde ettiği görüntülerde, başta Özil olmak üzere diğer oyuncuların ‘gülme gazı’ olarak bilinen ‘azot protoksit’ kullandığı dikkat çekiyor. Özil’in elindeki balondan gazı soluduktan sonra diğer arkadaşlarına verdiği, oyuncular arasındaki Matteo Guendouzi’nin gazdan sonra baygınlık geçirdiği görülüyor.

Oyuncuların özel partisine 70’ten fazla kadının katıldığı ve hesap olarak 30 bin sterlin (204 bin TL) ödendiği belirtiliyor. Takımdan ya da oyunculardan görüntülerle ilgili bir açıklama gelmezken, İngiliz basını nasıl bir yaptırım uygulanacağını sorguluyor.

KALP KRİZİNE NEDEN OLUYOR
Azot protoksitin İngiltere sınırları içerisinde 18 yaş ve üstündeki kişilere satışı serbest. Son 3 yılda satışlarının yüzde 400’ün üzerinde arttığı belirtilen gazın, vücudu oksijensiz bırakarak kalp krizine neden olabileceği ifade ediliyor. (Skor)

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mesut ozil arsenal

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
adamlar en azından kendi paralarıyla yapıyor. size ne kardeşim. ağanın parası züğürdün çenesini yorarmış...
Yakisir
Her maç öncesi sahaya çıkıp dua okuyor birde. Mesut Özilin aslında bunu gösteriş için yaptığı ortaya çıktı. Başarısız oluncada ırkçılığı ortaya atıp sıyrılmaya çalışıyor.
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