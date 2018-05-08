SPOR

Mesut Özil, Welbeck'i Zonguldaklı yaptı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.05.2018 21:55 | Son Güncelleme

Arsenal'de birlikte futbol oynadıkları arkadaşı Danny Welbeck'e "Zonguldak" ve "Türkiye" mesajı verdiren Mesut Özil, sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla büyük ilgi gördü.

Premier League takımlarından Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman Milli Futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Özil, takım arkadaşı Danny Welbeck'e "Ben Türk'üm", "Zonguldaklıyım" dedirtti. Özil'in Türkiye ve Zonguldak'a takım arkadaşı üzerinden gönderdiği mesaj sosyal medyada günün konusu oldu.

Kuzey Irak'ta seçim tarihi belli olduKuzey Irak'ta seçim tarihi belli oldu
Şoförlerin inadı kötü bitti!Şoförlerin inadı kötü bitti!
Ayşe öğretmen hakkın flaş gelişme!Ayşe öğretmen hakkın flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mesut ozil Danny Welbeck arsenal Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Antalyaspor'un İzmir Marşı eleştirisi ortalığı karıştırdı

Antalyaspor'un İzmir Marşı eleştirisi ortalığı karıştırdı

Her bir paylaşımı adeta olay yaratıyor

Her bir paylaşımı adeta olay yaratıyor

Galatasaray'da Serdar Aziz şoku

Galatasaray'da Serdar Aziz şoku

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mesut Özil, Welbeck'i Zonguldaklı yaptı

Mesut Özil, Welbeck'i Zonguldaklı yaptı

Koscielny en az 6 ay yok

Koscielny en az 6 ay yok

Alex Ferguson bir süre daha yoğun bakımda kalacak!

Alex Ferguson bir süre daha yoğun bakımda kalacak!

Arsene Wenger Emirates'teki son maçına çıktı, Arsenal 5-0 kazandı!

Arsene Wenger Emirates'teki son maçına çıktı, Arsenal 5-0 kazandı!

Manchester City 0 - 0 Huddersfield (Maç özeti)

Manchester City 0 - 0 Huddersfield (Maç özeti)

Cardiff City, Premier Lig'de!

Cardiff City, Premier Lig'de!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.