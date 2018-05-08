Mesut Özil, Welbeck'i Zonguldaklı yaptı

Premier League takımlarından Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman Milli Futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Özil, takım arkadaşı Danny Welbeck'e "Ben Türk'üm", "Zonguldaklıyım" dedirtti. Özil'in Türkiye ve Zonguldak'a takım arkadaşı üzerinden gönderdiği mesaj sosyal medyada günün konusu oldu.
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