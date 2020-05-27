SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Mesut Urgancılar'dan mali durum açıklaması

Mesut Urgancılar'dan mali durum açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, siyah-beyazlı kulübün mart ayı başından bugüne gelirlerinin yüzde 25-30 oranında azaldığını söyledi.

Mesut Urgancılar'dan mali durum açıklaması

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, kulübün resmi yayın organı Beşiktaş dergisinin haziran ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

Mesut Urgancılar, göreve geldikten sonra ilk işlerinin kulübün finansal durumunu masaya yatırmak olduğunu dile getirerek, "Bu konularda ne yazık ki her gün yeni sürprizlerle karşılaşıyoruz. Bir yandan finansal, idari ve yitirilen değerlere dair hasar tespitini yaparken, bir yandan da gündelik işleri sürdürmeye çalıştık. Kendi camiası ve dernek üyeleriyle kavgalı bir kulüp görüntüsüne son vermek için çaba gösterdik. Bu konularda da başarılı olduk" ifadelerini kullandı.

"Mali, idari ve sportif açıdan yeniden yapılanmalıyız. Özellikle pandemi sonrasında bu olmazsa olmaz" yorumunu yapan Urgancılar, şunları söyledi:

"Bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşma ne Beşiktaş için, ne bankalar için, ne de ülke sporu için bir çözüm. Bir an önce bu kredi sözleşmesi revize edilmeli. Olmayan paralar harcanarak kurulan yüksek ücretli takımların yerine, Beşiktaş değerlerine sahip, Beşiktaşlılık mefhumunu ve anlayışını sahaya yansıtacak takımlarımız olmalı. Pandemiye rağmen yeni ve farklı gelir kaynakları oluşturmalıyız. Teknolojiye yatırım yapmamız, dijital dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Fikri ve vicdanı hür, bireysel inisiyatiflerin kitle istek ve bilincine dönüştüğü yepyeni bir genel kurul yapısına ihtiyacımız var. Tüzüğümüzde önemli değişiklikler ve revizyonlar yapılmalı. Yeni stadyumla birlikte yapılmaya çalışılan toplum mühendisliğinin, yani 'seyirci' oluşturma çalışmalarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş gücünü taraftarından almalı. Mart ayı başından bugüne yıllık gelirimizin yaklaşık yüzde 25-30'unu bir anda kaybettik. Kredi sözleşmesi mümkünse yarın revize edilirse, bizlerin de borçsuz bir Beşiktaş oluşturma şansı o kadar çabuk artacak."

Düzenlenecek kampanyalarla borçların altından kalkılmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Mesut Urgancılar, "Sadece faiz yükleriyle birlikte her yıl en az 350 milyon lira civarında artan, hiçbir şey yapılmazsa 2022 mayıs ayında 4-4,1 milyar lira civarlarına ulaşacak borcu sadece kampanyalar ile bitirmeye çalışmak hayalcilik olur" değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
Zago'dan Sergen Yalçın itirafıZago'dan Sergen Yalçın itirafı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Fenerbahçe'de İrfan Can harekatı

Fenerbahçe'de İrfan Can harekatı

Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi

Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi

Dünya devi Vedat Muriqi için devrede

Dünya devi Vedat Muriqi için devrede

İngiliz futbolcu evinde ölü bulundu

İngiliz futbolcu evinde ölü bulundu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Beşiktaş UEFA vizesini aldı!

Beşiktaş UEFA vizesini aldı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesut Urgancılar'dan mali durum açıklaması

Urgancılar'dan mali durum açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sağlık vurgusu

Ahmet Nur Çebi'den sağlık vurgusu

Carlos Antorio Zago: Oynadığım en iyi futbolcu Sergen Yalçın’dı

Zago'dan Sergen Yalçın itirafı

Talisca'dan transfer açıklaması! "Bir gün geri döneceğim"

Talisca: Bir gün geri döneceğim

Beşiktaş'ta flaş Gökhan Gönül ve Caner Erkin gelişmesi!

Gökhan Gönül ve Caner Erkin için karar verildi!

Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı

Beşiktaş günü tamamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.