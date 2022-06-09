Metalden yaptığı aslan heykeliyle hasta çocuklara destek olacak

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da metal üzerine faaliyette bulunan atölyenin sahibi Rıdvan Sevim öncülüğündeki ekip tarafından hazırlanan aslan heykeli, SMA hastası çocuklar için sosyal sorumluluk projesinde kullanılacak.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atölyesinde metalden sanatsal eserler üreten Sevim, kendi tasarımları olan kolyelerden heykellere kadar geniş bir yelpazede ürünler ortaya çıkarıyor.

Bursaspor'un Arjantinli efsane futbolcusu Pablo Martin Batalla'nın yanı sıra sosyal içerikli çalışmalar için "Kadının Gücü", "Atatürk" ve "Allı Turna" gibi heykelleriyle tanınan Sevim, son projesi olan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki aslan figürünü tamamladı.

Her birinin büyüklüğü ve kaynak açıları farklı iki milimetre kalınlığında 1000'den fazla üçgen sac parçadan oluşan heykel, 12 kişilik ekibin işlerinden artan zamanlarda yapıldı.

Rıdvan Sevim, AA muhabirine, aslan heykelinden elde edilecek gelirin büyük bölümünü SMA hastası çocukların tedavi masraflarına destek olmak için ilgili dernekler vasıtasıyla bağışlayacaklarını söyledi.

Uzun süredir uğraştıkları bu heykelin hasta çocuklara umut olmasını istediğini belirten Sevim, "2018'de boğa heykelimizle ilgili bir sosyal sorumluluk projemiz vardı. Onu yaptık bitirdik çok şükür. Bununla engelliler için yardımda bulunduk, onlara bir miktar akülü tekerlekli sandalye aldık." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu tür çalışmalarının kesintiye uğradığını dile getiren Sevim, aslan heykeli yaparak yeni bir projeyi tamamladıklarını ifade etti.

İş yerinde sergilemeye başladıkları bu heykelle SMA hastası çocukların tedavisine destek olacaklarını anlatan Sevim, "Bu sosyal sorumluluk projelerimizi artırarak sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Modern sanatlara ilgi artıyor"

Sevim, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de bu tür modern sanatlara ilginin arttığına işaret etti.

Metalden eserler üreten sanatçılar olarak bundan memnuniyet duyduklarını belirten Sevim, şunları kaydetti:

"İnsanlar artık ofis ve ev dekorasyonlarında bile sanat unsurlarından daha fazla faydalanmak istiyor. Bu bakış açısı bizim sanatçılarımızın da dünyadan ilgi görmesini sağlıyor bir yerde. Sanatçılarımızın eserleri dünyadan ilgi gördükçe hem ünü artıyor hem de onların daha iyi üretmelerini sağlıyor. Aynı zamanda toplumumuz da dünyanın gösterdiği ilgiden etkilenerek dikkatini bu yöne çeviriyor. Dünyanın önde gelen sanayi ve teknoloji üreticileri bile bize ulaşıp eserlerimizi kullanmak, değerlendirmek istiyordu ancak bizim ülkemizden bu tarz talepler gelmemesi bizi üzüyordu. Şimdi bizim toplumumuz da bu gelişmeye ayak uyduruyor. Modern sanatlara ilgi artıyor, insanımız sahip olduğu en ufak eşyada, kıyafetinde, takısında, ofisinde, evinde, arabasında bile bu sanatı görmek istiyor."

