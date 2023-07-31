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Metcezir nasıl yazılır? Metcezir mi medcezir mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

26.07.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz sözcük haznesi yönünden epey zengindir. Farklı kültürlerden değişime uğramış çok sayıda sözcük dilimizde yer almaktadır. Hal böyle olunca çoğu sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmakta ve ortaya manası belli olmayan cümleler çıkmaktadır. Bu yüzden herhangi bir sözcüğün yazımında kararsız kalındığında sözlüklerden yararlanılması gerekmektedir. Dilimizde yaygın olarak yanlış yazılan sözcüklerden biri metcezir kelimesidir. Peki, metcezir nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde bulunan sözcükleri doğru bir şekilde kullanmak her şeyden önemlidir. Kelimelerdeki en ufak bir hata o sözcüğün hem manasını hem de söyleniş biçimini bozmaktadır. Günlük konuşma ve yazışma dilinde yaygın olarak kullanılan kelimelerden biri metcezir sözcüğüdür. Bu sözcük özellikle coğrafya konularında çok sık karşımıza çıkmaktadır. Arapçadan dilimize girmiş olan bu kelimenin yazımında çoğunlukla hataya düşülmektedir.

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Metcezir nasıl yazılır?

Coğrafya derslerinde doğa olayı anlatımına çok sık rastlanılmaktadır. Metcezir de bir doğa olayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin yazım tarzında sıklıkla yanlışlık yapılmakta ve bu yanlışlık düzeltilmediğinde ortaya manası kaymış cümleler çıkmaktadır. Yazım stillerinden emin olunmayan sözcükleri kullanmadan önce online olarak hizmet veren kelime sorgulama sitelerinden sorgulama yapılması son derece önemlidir. Bu bağlamda en güvenilir kaynak olarak Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzları sitesi gösterilmektedir. Bu site üzerinden metcezir yazımı ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmak mümkündür. Ayrıca kelimenin ne anlama geldiği bilgisine de erişim sağlayabilirsiniz. Buna göre metcezir sözcüğünün manası şöyledir:

  • (İsim) Denizlerde yahut okyanuslarda suyun yükselmesi veya çekilmesi durumu, gelgit.
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Metcezir mi medcezir mi?

Metcezir kelimesi cümle içerisinde isim haliyle kullanılan bir sözcüktür. Bu kelime sıklıkla karşımıza “medcezir” yazım şekliyle çıkmaktadır. Bu yazım şekli dışında “med cezir” ya da “met cezir” şeklinde de hatalı yazımına rastlanılmaktadır. Ancak metcezir TDK’ye göre her zaman “metcezir” biçiminde yazılmalıdır. Bu sözcüğün kökü Arapça “medd” hecesinden meydana gelmektedir.

Cezir ile birleştiğinde “medd” hecesinin sonunda yer alan “d “harfi “t” ünsüze dönüşmektedir. Bu durum dilbilgisinde ünsüz sertleşmesi olarak tabir edilmektedir. Kelimeleri kullanmadan önce doğru yazımının ne olduğunu öğrenmek için sözlük sitelerinin ziyaret edilmesi yazım yanlışlarını en aza indirmede etkilidir. Bu bağlamda metcezir doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Metcezir (doğru kullanım)
  • Medcezir (yanlış kullanım)
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