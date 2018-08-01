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Mete Gazoz'dan Avrupa rekoru kırdı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.08.2018 13:37 | Son Güncelleme

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix müsabakalarında mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, sıralama atışlarında Avrupa rekoru kırdı.

Mete Gazoz'dan Avrupa rekoru kırdı

Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'sinin sıralama atışlarında Avrupa rekoru kırdı. Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonda erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete Gazoz, sıralama atışlarında zirvede yer aldı.

70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayan Mete, aynı zamanda Avrupa rekorunu kırmayı başardı. Son dönemdeki performansıyla dikkati çeken 19 yaşındaki milli sporcu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarıda altın madalya kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bulgaristan Avrupa Grand Prix Mete Gazoz Sofya

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