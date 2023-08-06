Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dünya şampiyonu Mete Gazoz'un hayatı ve biyografisi

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'da dünya 1 numarası Marcus D'Almedia'yı yenerek finale yükselmişti. Mete Gazoz finalde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Böylelikle Mete Gazoz, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almaya hak kazandı. İşte Mete Gazoz'un hayatı ve biyografisi...

OLİMPİYAT KOTASI ELDE ETTİ

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası yarı finalinde Brezilyalı Marcus D'Almeida’yı mağlup ederek finale yükselmişti. Mete Gazoz bu galibiyetinin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda da kota kazandı.

METE GAZOZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 yaşındaki Milli okçu Mete Gazoz İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusudur. Uluslararası spor kariyerine 2013 yılında başlayan sporcu, 10 Mayıs 2021 tarihinde dünya sıralamasında olimpik yay erkekler kategorisinde 2. sıraya ulaşmıştır. Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Erkekler Bireysel Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat altın madalyasının sahibi olmuştur.

METE GAZOZ'UN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1999 yılında Giresunlu bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası, eski millî okçu Metin Gazoz, annesi İstanbul Okçuluk Kulübü başkanı Meral Gazoz'dur. Mete Gazoz okçuluğa 2010 yılında başladı. Yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenerek okçuluk ile ilgili becerilerini geliştirdi. İlk ve lise öğrenimini İhlas Koleji'nde tamamladı.

Okçulukta ilk uluslararası başarısı, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2013 Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde klasik erkek yay takımı ile gümüş madalya kazanmasıdır.Gazoz, Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.

Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı. 17 yaşında iken 2016 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu. Özellikle futbolcu Arda Turan'ın sosyal medya hesaplarından Mete Gazoz'la ilgili destek mesajları ile ülke çapında tanınan Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi. Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı Van den Berg'e 3-7 yenilerek elendi.

Arjantin'de gerçekleşen 2017 Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber dünya 3'üncüsü oldu. İspanya'nın Tarragona şehrindeki 2018 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

2018 yılında Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında 4 altın madalya kazandı. Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi; ayrıca federasyon jürisi tarafından "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu ilan edildi.

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 2019 yarışlarının sıralama turlarında klasik yay erkekler kategorisinde yarıştı ve sıralama turlarında 698 puanla 1. oldu. Bu puan ile Gençler Dünya ve Büyükler Avrupa Rekorunun sahibi oldu.

2019'da Forbes Dergisi'nin Türkiye için düzenlemiş olduğu "30 altı 30" programı çerçevesinde "30 altı 30" gençlik kulübüne seçildi.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup olarak 4. oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'da klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. Bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya maçına çıktı. Finalde, İtalyan Mauro Nespoli ile karşı karşıya gelen Mete, maçı 6-4 kazanarak Olimpiyat Şampiyonu oldu.

ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz klasik yay erkeklerde Brezilyalı Bernardo Oliveira, Alman Florian Unruh, Tayvanlı Wei Chun-Heng ve Büyük Britanyalı Patrick Huston'ı yendi. Çeyrek finalde İspanyol Miguel Alvarino Garcia ile karşılaşan Mete, rakibini 7-1 yenmeyi başardı. Yarı finalde Güney Koreli Kim Woojin'a 6-4 yenilen Mete, bronz madalya müsabakasında ABD'li rakibi Brady Ellison'a 6-2 kaybetti ve şampiyonayı 4. olarak tamamladı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay bireyselde Mete Gazoz, üçüncülük maçında İspanyol Daniel Castro'yu 6-4 yenerek bronz madalya kazandı.

Mete Gazoz, Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları'nda bireysel kategori finalinde Federico Musolesi'ye 6-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.[19] Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Samet Ak'la birlikte yer aldığı takım müsabakalarında, üçüncülük maçında İtalya'yı 5-4 yenerek bronz madalya kazandı.[20] Akdeniz Oyunları programına ilk kez alınan karma takım kategorisinde ise Yasemin Ecem Anagöz'le beraber mücadele etti. Gazoz-Anagöz ikisi, finalde İtalya'yı 5-3 yenerek altın madalyayı kazandı ve karma takım kategorisinin ilk Akdeniz Oyunları şampiyonu olarak kayda geçti.

2023 Kahramanmaraş-Gaziantep depreminde geliri depremden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılmak için 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığı okunu açık arttırmada satmıştır.

6 Ağustos 2023 tarihinde, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda rakibi Eric Peters'i yenerek şampiyon oldu. Finalden önce rakibi Marcus D'Almedia'yı yenerek finale yükselmişti.



