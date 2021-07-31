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Mete Gazoz Tokyo'da çeyrek finalde

31.07.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli okçumuz Mete Gazoz çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Mete Gazoz Tokyo'da çeyrek finalde

Milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireysel klasmanında, son 16 turunda karşılaştığı Avustralyalı rakibi Tyler Worth'u 7-1 mağlup etti ve çeyrek finale kalmayı hak etti.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Çeyrek final için mücadele eden milli okçu, son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth ile karşı karşıya geldi.

Dengeli başlayan müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maça ağırlığını koyan ve motivasyonunu üst seviyede tutan Mete, sonraki 3 seti 2-0'lık skorlarla aldı. Maçı 7-1 kazanan 22 yaşındaki Mete Gazoz, adını çeyrek finale yazdırdı.

Mete Gazoz'un çeyrek final müsabakası, TSİ 09.15'te başlayacak. (AA)

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