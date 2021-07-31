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Mete Gazoz Tokyo'da yarı finalde!

31.07.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli okçu Mete Gazoz çeyrek finalde ABD'li rakibi Brady Ellison'ı yenerek yarı finale yükseldi.

Mete Gazoz Tokyo'da yarı finalde!

Klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, çeyrek finalde olimpiyat 3'üncüsü ve dünya şampiyonu ABD'li Brandy Ellison'u 7-3 yenerek yarı finale çıktı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

İlk seri seti 2-0 alan Mete, 2. sette iyi bir performans sergilemesine rağmen 1-1 eşitlikle ayrıldı. Üçüncü sette rakibinin attığı 8'i değerlendiremeyen Mete Gazoz, durumun 3-3'e gelmesini engelleyemedi.

Güçlü rakibi karşısında motivasyonunu kaybetmeyen milli sporcu, 4 ve 5. setleri 2-0'lık skorlarla aldı. Maçı 7-3 kazanan Mete, adını yarı finale yazdırdı.

Mete Gazoz, TSİ 10.00'da yarı final maçına çıkacak. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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tebrikler güzel insan inşallah madalya ile dönersin

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