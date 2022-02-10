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Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk edip oyunculuğu bıraktı

10.02.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturma açılan ve soruşturmadan hakkında takipsizlik kararı çıkan Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk etti. İddialara göre ünlü oyuncu mesleğini de bıraktı.

Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk edip oyunculuğu bıraktı

Mete Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturmaya maruz kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildi. Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Gazeteci Arif Hür ünlü oyuncu hakkında şu iddialara yazısında yer verdi:

"Bir dönem rol aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerle adından söz ettiren 46 yaşındaki Mete Horozoğlu, yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak kalmış durumda. Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu, uzun süredir ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

EĞİTMENLİK YAPACAK

Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu'nun oyunculuğu bıraktığı yönünde bir bilgi kulağıma geldi. Horozoğlu, bundan böyle genç oyuncu adaylarının mesleki yönden gelişimlerine destek olacakmış.

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Horozoğlu'nun, kendisini arayıp sormayan bazı yapımcı ve yönetmenlere kırgın olduğu da konuşulanlar arasında...

KENDİSİ SUALTINA VERDİ

Mete Horozoğlu'nun bir süredir dalış eğitimi aldığını da öğrendim. Horozoğlu, Los Angeles'ın güney kısmında yer alan Long Beach'de sık sık tüple dalış yapıyor. Uzun süredir setlerden uzak kalan Horozoğlu, huzuru Sualtı sporlarında bulmuş..."

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Anahtar Kelimeler:
fetö Mete Horozoğlu
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