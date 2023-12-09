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Mete Kalkavan'a görev verilmesi sonrası, Trabzonspor ayaklandı: Yerle bir edeceğiz!

09.12.2023 17:56 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan'ın 1 aylık aranın ardından görev verilmesi üzerine Trabzonspor'dan MHK ve TFF'ye yönelik çok sert bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) sert sözlerle eleştirdi.

Bordo mavili takımın ligin 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçı yöneten ve verdiği kararlarla tartışmaların odağı haline gelen Mete Kalkavan, o tarihten bu yana görev alamıyordu. Kalkavan uzun bir aradan sonra bugün oynanan Bandrımaspor - Kocaelispor karşılaşmasında video yardımcı hakem olarak görev yaptı.

Bu kararın ardından Trabzonspor resmi kanallarından oldukça sert bir açıklama paylaşılırken, "Kurduğunuz kirli düzeni yerle bir edeceğiz, kararlarınız yok hükmünde" ifadleler kullanıldı.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN O AÇIKLAMA

"KURDUĞUNUZ KİRLİ DÜZENİ YERLE BİR EDECEĞİZ!

04.11.2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı.

Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti.

'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların 'Bir daha asla maç alamayacak' dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır.

'KARARLARINIZ YOK HÜKMÜNDE'

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için 'yok' hükmündedir.

Söz verip sözünde durmayanlar!

Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız.

Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzün eriyiz!

Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz."

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