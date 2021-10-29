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Metecan Birsen kimdir, aslen nereli? Metecan James Birsen kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

29.10.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metecan James Birsen'in yaşamı merak ediliyor. Basketbolcu Metecan James Birsen hakkındaki iddiaya göre Selin Ciğerci, Metecan James Birsen'le aşk yaşıyor. Peki Metecan James Birsen kimdir, aslen nereli? Metecan James Birsen kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

Metecan Birsen kimdir, aslen nereli? Metecan James Birsen kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Basketbolcu Metecan James Birsen'in Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı iddia edildi. Sevilen yıldız ile ünlü basketbolcu arasınadaki iddialar sonrası Birsen'in hayatı merak konusu oldu. Peki Metecan James Birsen kimdir, aslen nereli?

METECAN JAMES BİRSEN KİMDİR?

Metecan James Birsen, 6 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2.05 boyundaki oyuncu uzun forvet ve kısa forvet pozisyonlarında görev almaya devam etmektedir.

İrlandalı bir anne ile Türk babanın çocuğu olan Metecan James, basketbola Bilfen Koleji'nde başladıktan sonra Fenerbahçe Spor Okulu projesiyle bu günlere gelmiştir. 2011-2012 sezonunda zaman zaman Fenerbahçe Ülker'in A Takım kadrosunda da yer almış olan Metecan, 2.05 boyundadır ama daha da uzaması beklenmektedir.

METECAN JAMES'DEN AÇIKLAMA GELDİ

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26 yaşındaki basketbolcu Birsen, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile söz konusu iddiayı yalanladı ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Birsen "Hakkımda çıkan ve bir çok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Konu, menajerim ve avukatım aracılığıyla hukuki yollar üzerinden takip edilecek ve gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır..." şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci
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