Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş için 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi!

Bahis soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Metehan Baltacı hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

ŞİKE SUÇUNDAN İDDİANAME! İŞTE İSTENEN CEZA...

Anadolu Ajansı'ndan Zeynep Yeşildal'ın haberine göre; “Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Baltacı hakkında "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçundan 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN DA İÇLERİNDE OLDUĞU 34 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ...

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre “Futbolda bahis” soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın da arasında bulunduğu şüpheliler hakkında “şike ve teşvik primi” ve “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından ayrı ayrı iddianame düzenlendi.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş ile Dikmen hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Metehan Baltacı futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 isim tutuklanmıştı.