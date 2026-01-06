Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi!

Türk futbolunun üzerine kara bulut gibi çöken bahis soruşturmasında sıcak saatler yaşandı. 9 Aralık tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Fenerbahçeli yıldız Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı genç yetenek Metehan Baltacı'nın avukatları aracılığıyla yaptığı itirazlar ve tutukluluk incelemesi sonuçlandı.

HAKİMLİKTEN "TUTUKLULUĞA DEVAM" KARARI

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, iki futbolcu için de tahliye kararı çıkmadı.

Mahkeme, mevcut delil durumu ve suçlamaların ciddiyetini göz önünde bulundurarak, hem Mert Hakan Yandaş'ın hem de Metehan Baltacı'nın "tutukluluk halinin devamına" hükmetti. Bu karar, oyuncuların yakınları ve kulüplerinde büyük üzüntü ve şok yarattı.

9 ARALIK'TA NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, 9 Aralık'ta yapılan operasyonla iki futbolcu gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın derinleşerek devam ettiği belirtiliyor.