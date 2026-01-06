SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında tutuklanan Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş için beklenen karar açıklandı. 9 Aralık'tan beri cezaevinde olan iki yıldız ismin tutukluluk incelemesinde hakim "Devam" dedi.

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi!
Emre Şen

Türk futbolunun üzerine kara bulut gibi çöken bahis soruşturmasında sıcak saatler yaşandı. 9 Aralık tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Fenerbahçeli yıldız Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı genç yetenek Metehan Baltacı'nın avukatları aracılığıyla yaptığı itirazlar ve tutukluluk incelemesi sonuçlandı.

HAKİMLİKTEN "TUTUKLULUĞA DEVAM" KARARI

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, iki futbolcu için de tahliye kararı çıkmadı.

Mahkeme, mevcut delil durumu ve suçlamaların ciddiyetini göz önünde bulundurarak, hem Mert Hakan Yandaş'ın hem de Metehan Baltacı'nın "tutukluluk halinin devamına" hükmetti. Bu karar, oyuncuların yakınları ve kulüplerinde büyük üzüntü ve şok yarattı.

9 ARALIK'TA NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, 9 Aralık'ta yapılan operasyonla iki futbolcu gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın derinleşerek devam ettiği belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig'de yılın transfer şoku! Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci resmen Kasımpaşa'da!Süper Lig'de yılın transfer şoku! Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci resmen Kasımpaşa'da!
Beşiktaş'ta son dakika bombası! Fenerbahçe'den kiralanmıştı, Cengiz Ünder'in tapusu alındıBeşiktaş'ta son dakika bombası! Fenerbahçe'den kiralanmıştı, Cengiz Ünder'in tapusu alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş Metehan Baltacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.