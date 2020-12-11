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Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 11.12.2020 15:31 | Son Güncelleme

Meteoroloji 13.

Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’nin Çarşamba gününe kadar yağışlı havanın etkisi altında olacağını bildirdi.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada:,"Bölgemiz genelinde gece saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar(Çarşamba) aralıklarla görülecek olan yağışların, özellikle pazartesi ve salı günleri yer yer kuvvetli olması,yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Rüzğarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif ,Pazartesi ve Salı günleri orta ,yer yer kuvvetlice esmesi,mevsim normalleri civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber bölge genelinde 1 ile 3 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor"denildi.
Merkez ayrıca, ulaşımda aksamalar, ani taşkın, sel ve su baskını gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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