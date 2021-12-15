Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından Batı Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz