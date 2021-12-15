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Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

15.12.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından Batı Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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