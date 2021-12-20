YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Meteorolojiden Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

20.12.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün aksam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de etkisini arttırması beklenen yağışlar, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak.

Yağışların, salı günü sıcaklığın düşüşüyle birlikte kıyı kesimlerde de kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışlarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNERYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisiYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisi
Kahramankazan ilçesinde bir köpek domuzların saldırısı sonucu ağır yaralandıKahramankazan ilçesinde bir köpek domuzların saldırısı sonucu ağır yaralandı

Ankara Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:59
Öğle
12:51
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:58

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazartesi

Arda Erman Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Bora Eczanesi
Cankaya
Emek Gül Eczanesi
Cankaya
Nazlı Eczanesi
Cankaya
Öveçler Can Eczanesi
Cankaya
Sevilay Eczanesi
Cankaya
Seymen Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.