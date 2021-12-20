Meteorolojiden Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün aksam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de etkisini arttırması beklenen yağışlar, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak.
Yağışların, salı günü sıcaklığın düşüşüyle birlikte kıyı kesimlerde de kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.
Yoğun kar yağışlarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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