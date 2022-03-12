YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Meteorolojiden Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Meteorolojiden Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

12.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Doğu Anadolu'da bu akşam, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, Doğu Anadolu'da beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Batman'ın, Siirt'in ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Erzurum'un ve Van'ın güneyi, Şırnak'ın doğusu ve Ağrı'nın batısında kuvvetli kar (10-20 santimetre yeni kar örtüsü), yüksek kesimlerde yoğun kar (20 santimetre ve üzeri yeni kar örtüsü) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının 14 Mart Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli lodosla birlikte tipi, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi, soba-baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

- Orta ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Samsun'un doğusu) görülecek olan yağışların ise yarın günün ilk saatlerden itibaren kuvvetli (10-20 santimetre kar örtüsü), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri kar örtüsü) kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde yağış, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

- Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Öte yandan Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarını AA'ya anlattı:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarını AA'ya anlattı:
Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladıTrabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi:SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi:

Ankara Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
13:03
İkindi
16:21
Akşam
18:58
Yatsı
20:16
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldular! Garsonların twerk anları...

Sosyal medyada gündem oldular! Garsonların twerk anları...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel hayatınızı bitirmek istemiyorsanız elinizdekini bırakın

Cinsel hayatınızı bitirmek istemiyorsanız elinizdekini bırakın

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.