Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini bildirdi.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusunda zamanla batı ve güneybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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