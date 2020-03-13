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Meteorolojiden Doğu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı

ERZURUM HABERLERİ  | 13.03.2020 18:44 | Son Güncelleme

Meteorolojiden Doğu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem nedeniyle aynı günün gecesinden itibaren bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Yağışların gelecek hafta sonuna kadar etkili olması beklenen bölgede, hava sıcaklığı da hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlar nedeniyle vatandaşlar ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.

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