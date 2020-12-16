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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

VAN HABERLERİ  | 16.12.2020 09:15 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgârın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden orta zaman zaman kuvvetli (50-70km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 8, Bitlis 3, Hakkari 3 ve Muş’ta 4 derece olması beklenmektedir” denildi.

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