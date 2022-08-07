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Meteorolojiden Konya'nın batısı için sağanak uyarısı

07.08.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Konya'nın batısı için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın batısında gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Konya'nın batı çevrelerinde ilerleyen 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak, yerel olarak kuvvetli olacak.

Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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meteoroloji Konya meteoroloji genel müdürlüğü

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