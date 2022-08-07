Meteorolojiden Konya'nın batısı için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın batısında gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Konya'nın batı çevrelerinde ilerleyen 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak, yerel olarak kuvvetli olacak.

Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.



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