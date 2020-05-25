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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

VAN HABERLERİ  | 25.05.2020 08:13 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bölge genelinde hava sıcaklığının 2-4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatıdan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis’te 12, Hakkâri’de 16, Muş ve Van’da ise 17 derece olması beklenmektedir. Bölge genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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