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Meteorolojiden Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

28.06.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Sakarya çevrelerinde halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısına kadar aralıklarla yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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meteoroloji Sakarya

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