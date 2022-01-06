Meteoroloji'den Trakya için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için sağanak uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya'da görülecek sağanağın Edirne ve Kırklareli geneli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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