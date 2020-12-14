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Meteorolojiden yağış uyarısı

VAN HABERLERİ  | 14.12.2020 09:23 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge geneli için yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yağışların sağanak yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Van’da 9, Bitlis’te 3, Hakkari ve Muş’ta 5 derece olması beklenmektedir” denildi.

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