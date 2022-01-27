Meteorolojiden yurdun doğu bölgeleri için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yurdun doğu bölgelerindeki çığ riskine karşı uyarıda bulunuldu.
Meteorolojiden yapılan uyarıda, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski bulunması nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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