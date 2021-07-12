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Metin Akdülger-Cansu Akın çiftinden aşk pozu

12.07.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir haklarında çıkan aşk dedikoduları karşısında sessiz kalan oyuncu Metin Akdülger ile YouTuber Cansu Akın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan aşklarını ilan etmişlerdi. Yeni bir paylaşımda bulunan Akın, Akdülger ile el ele çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Metin Akdülger-Cansu Akın çiftinden aşk pozu

Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı 'Atiye'de rol alan Metin Akdülger, gönlünü Youtuber Cansu Akın'a kaptırmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda gözlerden uzak tatil yapan çift, birlikte yer aldıkları bu fotoğrafı sosyal medyadan yayınlayarak birlikteliklerini ilan etmişti.

AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF GELDİ

İkiliden Cansu Akın, önceki gün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Akın, Akdülger ile sahilde el ele çekilen bu karesini yayınladı.

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Ünlü oyuncu Metin Akdülger de sevgilisinin fotoğrafına kayıtsız kalamadı ve kalp emojisi yorumuyla karşılık verdi.

33 yaşındaki Akdülger, Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Medcezir' dizisiyle ünlenmişti. Oyuncu, ardından 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Şahsiyet' adlı yapımlarda da boy göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Metin Akdülger
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tençere yuvarlandı gerisi demeye gerek yok

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