Metin Akdülger-Cansu Akın çiftinden aşk pozu

Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı 'Atiye'de rol alan Metin Akdülger, gönlünü Youtuber Cansu Akın'a kaptırmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda gözlerden uzak tatil yapan çift, birlikte yer aldıkları bu fotoğrafı sosyal medyadan yayınlayarak birlikteliklerini ilan etmişti.

AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF GELDİ

İkiliden Cansu Akın, önceki gün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Akın, Akdülger ile sahilde el ele çekilen bu karesini yayınladı.

Ünlü oyuncu Metin Akdülger de sevgilisinin fotoğrafına kayıtsız kalamadı ve kalp emojisi yorumuyla karşılık verdi.

33 yaşındaki Akdülger, Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Medcezir' dizisiyle ünlenmişti. Oyuncu, ardından 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Şahsiyet' adlı yapımlarda da boy göstermişti.

