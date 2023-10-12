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Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı varmış! Duygu Nebioğlu paylaştı: Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle...

12.10.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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62 yıllık evli olan devlet sanatçısı Metin Akpınar'ın, 35 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden doğan kızı ortaya çıktı. Mahkeme, Duygu Nebioğlu’nun Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.

Metin Akpınar gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sanatçının 35 yıl sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı. Evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar hakkında babalık davası açtı.

Antalya’da görülen ve gizlilik kararı bulunan dava bugün sonuçlandı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.

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Kararın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla yaşadığı süreci sindirmesini gerektiğini belirten Nebioğlu'nun gözleri doldu.

"BİYOLOJİK AİLEMİN MERAKINA DÜŞTÜM"

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“Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya’da yaşama tutundum. Dünyanın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm" diyen genç kadın devamında şunları söyledi:

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"ALDIĞIM YETERSİZ SEVGİ..."

“Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar’a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım. Bugün avukatlarim Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar’ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz.”

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