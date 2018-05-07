Metin Albayrak'tan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışına devam ettiklerini söyleyen Albayrak, "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, sonuna kadar yarışta varız. İyi futbol oynadık, taraftarımız muhteşemdi. Onlara armağan olsun. Gerçekten taraftarımız muhteşemdi, takımımıza sonuna kadar destek çıktı. Takım da gereğini yaptı. Rakiplerin puan kaybı şart, sonuna kadar kovalayacağız" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş ile ayrılığı düşünmediklerini kaydeden yönetici, "Kurumlarda imza devamı esastır. Alınan skorlara göre karar vermemek lazım. Görüyoruz ki fal bakar gibi gazetelerde hocayı uğurluyorlar. Bunlar hoş şeyler değil. 1 sene daha sözleşmemiz var hocamızla ve işin başında. Devam ediyoruz" dedi.

Şenol Güneş ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı yönündeki soruya ise Albayrak, "Yeni sözleşmeye sezon sonu bakarız, şu anda 1 sene daha sözleşmesi var hocamızın" cevabını verdi.



