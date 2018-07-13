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Metin Albayrak: Yasin Öztekin'in Beşiktaş'a transferini değerlendirilebilir!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.07.2018 16:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, transferi gündemde olan Yasin Öztekin ile ilgili olarak çarpıcı sözler sarf etti. Metin Albayrak, takımdan ayrılma yaşanması halinde Yasin Öztekin'in transferinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Metin Albayrak: Yasin Öztekin'in Beşiktaş'a transferini değerlendirilebilir!

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, altyapı seçmelerinin ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Albayrak, Beşiktaş'a transferi gündemde olan Yasin Öztekin'le ilgili konuşurken Domagoj Vida için de flaş sözler sarf etti.

"Altyapımıza 9 tane genç kardeşimizi kazandırdık. 3'ü Diyarbakır, 2'si Konya, biri Kocaeli'den. İstanbul'a gelemeyecek olan kardeşlerimize bir fırsat yarattık. Çok mutluyum."

A Takıma oyuncu gelecek mi?

"Gelecek isimler var. Bu göreve 3 sene önce geldim. Kendimize bir stratejisi belirlemiştik. Şu anda A takımla birlikte bir kardeşimiz var. Ersin Destanoğlu. 2001 doğumlu. Onun takıma katılmasından dolayı çok mutluyum. Gelecek sezon 3 kardeşimizi daha A takıma kazandırmayı hedefliyoruz. Sürdürebilir başarıyı elde etmek için bu gerekli. Avrupa'daki başarılı kulüplere bakarsanız hemen hemen hepsinin ana iskeletlerini altyapısından gelen isimler oluşturuyor. Bu bizim de geleneğimizde var."

Vida için transfer yorumu!

"Vida'nın finalde olmasından dolayı mutluyuz. Bu müthiş bir şey Beşiktaş adına. Yaptığımız transferlerde genel olarak başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Biz Vida'yı uzun zamandır takip ediyorduk. Çok ısrarla, büyük takiplerle takıma kazandırdık. Her futbolcuyu satabiliriz. Bütçe ve menfaat doğrutulsunda her oyuncuyu satabiliriz. Onun yerine koyabilecek bir takım mühendisliği üzerinde çalışıyoruz. Gelen teklifler var. Bunları değerlendiriyoruz. Bizden gidecek, gözden çıkardık diye bir şey yok. İnşallah pazar günü kalbimizle onlarla birlikte. Mrmic de var orada."

Metin Albayrak: "Ayrılmalar olabilir"

"Bu işin doğasında var. Futbolun düzeni böyle. Bizim oyuncularımıza da talipler olacak. Hedeflediğimiz yerde bitirmediğimizden dolayı bütçelerimizde sapmalar oldu. Ayrılmalar olabilir aramızdan. Olmaya da bilir. Zaman içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız."

Yasin Öztekin transferi için ne dedi?

"Bizim o mevkide halihazırda arkadaşlarımız var. Babel, Quaresma, Gökhan Töre, Orkan Çınar, Lens. Baktığınızda her iki tarafta şu an için söz konusu değil. Ayrılmalar olduğu zamanda doldurmak istediğimiz arkadaşlarımız var. Yabancı da Türk de var. Yasin de değerlendirilebilir, tabii ki."

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Beşiktaş yasin öztekin metin albayrak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kimse almaz vidayı somunu civatayı.kendini kandırma
bu adam iş yapmaz para köpegi bu
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