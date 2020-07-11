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Metin Arolat'ın acı günü! 'Annesizliği öğrenebilmem...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 14:13 | Son Güncelleme

Benimle Söyle şarkı yarışmasında jürilik yapan Metin Arolat'ın annesi hayata gözlerini yumdu. Anne acısıyla yıkılan şarkıcı, "Annesizliği öğrenebilmem bir hayli vakit alacak" diyerek sevenlerine kötü haberi verdi.

Metin Arolat'ın acı günü! 'Annesizliği öğrenebilmem...'

Benimle Söyle şarkı yarışmasında jürilik yapan Metin Arolat’ın annesi hayata gözlerini yumdu.

Annesinin bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Metin Arolat duygularını şöyle ifade etti:

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"Anneciğim bugün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve abimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil. Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini, feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri. Annesizliği öğrenebilmem, içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bu gece bir duanızı da, annem, aşkım, kuzum, canım için gönderin."

Arolat'ın paylaşımını gören Ece Erken, Burcu Kara, Esra Dermancıoğlu, Pınar Altuğ Atacan ve Sibel Tüzün gibi ünlü isimler taziye yorumu yaptı.

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